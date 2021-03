La partenza del Papa e i segni dell'immutabilità irachena

Erbil, dal nostro inviato. Sabato sera sono andato alla processione dei cristiani nella piana di Ninive nella città di Qaraqosh. Migliaia di persone da tutta la zona sono venute a cantare, ad abbracciarsi, a pregare ad alta voce, a ballare al ritmo di musica. Calava il buio, il cielo verso Mosul (verso il pericolo, perché i fanatici vengono da quella parte) è diventato rosso, i fedeli hanno acceso un falò e le strade erano così affollate che in qualsiasi direzione non si vedevano che teste e fiaccole e altra gente in arrivo. Qaraqosh è una cittadina placida troppo a lato della direttrice per Mosul per essere trafficata e di solito è semideserta, ma per due giorni si è trasformata in un posto nuovo, in un luogo in Iraq dove i cristiani festeggiano – dentro una bolla di sicurezza, ma festeggiano – e rivendicano la propria identità. Donne ululanti, giovani arrampicati in cima ai muri, uomini compatti a marciare, famiglie a riempire ogni spazio, icone agitate sopra le teste, monaci sopra un furgone scoperto. È il picco positivo dell’esistenza della comunità cristiana attorno a Qaraqosh, dopo gli anni del picco negativo, e qui se ne parlerà per decenni. C’è un senso di rivincita storica: “Siamo ancora qui”. Ma se si va a chiedere più a fondo, se si va a indagare oltre la gioia di questo incontro con la Storia, allora c’è da fare i conti con il senso di immutabilità delle cose che da decenni opprime l’Iraq.

