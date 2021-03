Senza Sarkò, è Barnier il nome che i Républicains sussurrano per uscire dall'“èra del vuoto”

E ora cosa facciamo? Christian Jacob, presidente dei Républicains (Lr), il partito della destra gollista francese, ha la faccia di un pugile suonato quando è chiamato a commentare la sentenza del tribunale correzionale di Parigi, che lunedì ha condannato a tre anni di prigione per corruzione e traffico di influenze l’ex capo dello stato Nicolas Sarkozy. “La severità della pena inflitta è assolutamente sproporzionata e mostra l’accanimento giudiziario di un’istituzione già molto contestata. Deve essere fatta luce sui metodi e l’indipendenza del Pnf (Procura nazionale finanziaria, ndr)”, ha dichiarato Jacob. Come lui, gli altri tenori di Lr hanno manifestato la loro solidarietà verso l’ex inquilino dell’Eliseo e allo stesso tempo l’indignazione per un verdetto che considerano come un “regolamento di conti politico”. Ma dietro i messaggi di vicinanza e di sostegno regna l’inquietudine in seno alla destra gollista, anche perché l’“affaire des écoutes” è soltanto il primo di una serie di processi che vedranno protagonista l’ex capo dello stato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni