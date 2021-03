Macron e la trappola ecologista

“Sarebbe bene che l’esecutivo parlasse all’unisono. Perché il rischio è quello di far passare l’idea che non esista una dottrina chiara sull’ecologia”. A parlare in questi termini è un tenore della République en marche (Lrem), il partito del presidente francese Emmanuel Macron. Perché l’ambizioso progetto di legge “clima e resilienza” che arriverà all’Assemblea nazionale a fine marzo e attraverso il quale il capo dello stato spera di attrarre l’elettorato con sensibilità green in vista delle presidenziali del 2022, sta mettendo tutti contro tutti, anche all’interno dell’esecutivo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni