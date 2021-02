Non c'è Speranza per Salvini

Non era proprio il caso, per l’indicazione del ministro della Sanità, di giocare con nomi, nomine e totonomine, e per fortuna quasi nessuno ci ha provato mentre nasceva il governo di Mario Draghi. Roberto Speranza è rimasto al suo posto, senza interrompere l’attività nemmeno durante il cambio a Palazzo Chigi. E adesso può andare in Parlamento a fissare le scadenze dei nuovi provvedimenti mentre altri, a sproposito, strillano o mormorano di riaperture. E può usare il noto acronimo, dpcm, sì proprio quello, senza che qualcuno, sensatamente, possa obiettare.

