“La forza gentile” di Fratelli d'Italia. A che gioco gioca Giorgia Meloni

A che gioco sta giocando, davvero, Giorgia Meloni? Se lo domandano osservatori, avversari e alleati, vedendo la leader di Fratelli d’Italia delineare i confini della cosiddetta “opposizione costruttiva” (“patriottica!”, corregge il vicepresidente del Senato Ignazio Larussa a chi chieda lumi). E insomma patriottico vuol dire dire “no” al governo Draghi, ma ritirando intanto gli emendamenti al Milleproroghe, eccezion fatta per quelli per cui si ritiene “indispensabile la discussione”. Pare quasi appoggio esterno. E significa far pervenire una garbata nota: “Verificheremo l’atteggiamento della maggioranza con serenità e senza pregiudizi. E speriamo di avere analogo riscontro”. Il tono fa la musica, ma lo fanno anche le circostanze, per esempio il momento non semplice per i Cinque Stelle, in prospettiva ancor più complicato, se non anche la posizione in cui si è messo Matteo Salvini (conoscendo Salvini, e Meloni lo conosce, quello che sembra oggi potrebbe non essere quello che sarà domani). E allora la partita che pareva limitata al “siamo contro” diventa un potenziale balletto di accumulo credibilità.

