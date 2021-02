Speranza: "Rt si avvia a superare la soglia di 1. Contro le varianti servono misure rigorose"

Il ministro della Salute ha annunciato al Senato le novità sui provvedimenti per il contrasto della pandemia

Il ministro della Salute Roberto Speranza è intervenuto al Senato per un'informativa sulle nuove misure per il contrasto della pandemia di Covid-19. "Il valore Rt si avvia a superare, con le misure attualmente in vigore, la soglia di 1". Un nuovo aumento del numero dei casi "potrebbe portare ad un sovraccarico dei sistemi sanitari", ha detto Speranza, che ha rimarcato come il numero dei pazienti in terapia abbia superato la soglia critica in 5 regioni, dove si è verificato un aumento dei recoveri. "Con maggiore velocità la diffusione della variante inglese rende indispensabile alzare il livello di guardia. E' ancora possibile contenerne la diffusione purché vengano applicate misure molto rigorose, che chirurgicamente possono ridurre i focolai", ha detto il titolare alla Salute. Che parlando di vaccini ha parlato di "primi segnali di immunità incoraggianti". Il nuovo dpcm con le misure di contrasto alla pandemia sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, quindi fin dopo Pasqua.