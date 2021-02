All'Eliseo Gabriel Attal crea “Sans filtre”, gli influencer di governo

Libération, a inizio febbraio, lo aveva definito “l’influencer del governo” per la sua dimestichezza con i social network, il suo linguaggio branché e le sue dirette su Instagram con le star del web francese, come Emma CakeCup, celebre per i suoi consigli su moda e lifestyle. Non poteva non essere Gabriel Attal, dunque, il prescelto per condurre “Sans filtre”, la trasmissione social attraverso cui l’esecutivo di Parigi punta a riavvicinare i giovani alla politica e a riconquistare la loro fiducia in un momento in cui la crisi sanitaria li sta penalizzando. “Un nuovo passo del governo verso la gioventù”, ha scritto Lci, riportando i dettagli dell’iniziativa pilotata dal portavoce del governo francese. La trasmissione avrà una cadenza mensile, durerà tra un’ora e un’ora e mezzo, verrà diffusa attraverso le piattaforme Twitch e YouTube, e si terrà di mercoledì, il giorno del Consiglio dei ministri. Il primo live è previsto per oggi, attorno alle 19 e verrà trasmesso da uno studio situato in una dépendance dell’Eliseo.

