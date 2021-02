La ministra francese che denuncia “l'islamogoscismo” e spacca la sinistra

Tutto è iniziato domenica sera, quando su Cnews la ministra dell’Università francese, Frédérique Vidal, ha pronunciato queste parole: “L’islamogoscismo manda in cancrena l’intera società e l’università non è impermeabile perché ne fa parte”. Poi, dando ragione all’intervistatore Jean-Pierre Elkabbach quando ha evocato “una specie di alleanza tra Mao Tse-tung e l’ayatollah Khomeini”, ha spiegato che le tesi decoloniali, indigeniste e intersezionali non possono sostituire la ricerca universitaria, e che per questo avrebbe affidato al Cnrs, il più importante centro di ricerca scientifica francese, un’inchiesta sull’“islamogoscismo” negli atenei.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni