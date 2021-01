La censura impossibile

Si parla molto di censura, ma c’è un equivoco generale: dal punto di vista tecnico in questo periodo la censura non è possibile. Da quando le grandi piattaforme tech come Facebook e Twitter hanno cancellato migliaia di gruppi e di account che facevano disinformazione a favore dell’ex presidente americano Donald Trump – e soprattutto dopo che hanno cancellato Trump – il tema della censura è diventato di colpo dominante, ma per ora quello che si vede è lo spostamento di alcuni contenuti da piattaforme più conosciute verso altre piattaforme più nuove. Lin Wood era un account con due milioni di follower su Twitter, da tre settimane si è spostato su Telegram dove al momento è arrivato a settecentomila follower. Considerato che non sappiamo quanti fra coloro che lo seguivano su Twitter fossero davvero attivi, è chiaro che sta recuperando la sua audience in modo rapido. La stessa cosa vale per molti altri che hanno trovato su Telegram e altre piattaforme lo spazio che non hanno più altrove. Il capo dei Proud Boys, Enrique Tarrio, ha celebrato la migrazione così: “Benvenuti nell’angolo più tenebroso del web! Porno e spam sono vietati ma tutto il resto è lecito”.

