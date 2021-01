Non siamo immuni alla disinformazione

La guerra geopolitica sul vaccino si combatte, ovviamente, anche con le armi della disinformazione. Ad esempio il Global Times, il tabloid in lingua inglese prodotto dal quotidiano ufficiale del Partito comunista cinese, sostiene che nel caso dei ritardi di Pfizer nella consegna delle dosi, i lavori per aumentare la capacità produttiva nello stabilimento belga sarebbero solo “una scusa”, perché la vera motivazione sarebbe una “decisione politica”: la multinazionale, sotto la spinta della nuova Amministrazione Biden, starebbe dirottando in America i vaccini originariamente destinati all’Europa, “il che è coerente con le caratteristiche diplomatiche degli Stati Uniti, che perseguono l’America first”. Il giornale parla esplicitamente di “doppiezza e ipocrisia” di Washington perché questi ritardi provocheranno agli “alleati” europei “più casi e più morti”.

