Ema Leaks e propaganda russo-cinese contro il vaccino Pfizer

Dopo l’entusiasmo iniziale per la sperimentazione e approvazione in tempi record, inimmaginabili un anno fa, negli ultimi giorni il vaccino contro il Covid Pfizer-BioNTech è sotto attacco su numerosi fronti. Lo scorso 9 dicembre l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) aveva dichiarato in un comunicato di essere stata vittima di un attacco informatico, che aveva come obiettivo il dossier per l’autorizzazione del vaccino Pfizer. Questi documenti riservati, realmente trafugati dai server dell’agenzia europea e diffusi nel dark web, sono stati pubblicati nei giorni scorsi da alcune trasmissioni e testate giornalistiche come Report in Italia e le Monde in Francia. Rispetto al materiale consultato, che include anche scambi di e-mail interne, i giornalisti hanno sollevato due principali criticità. La prima riguarda la pressione politica che la Commissione europea e gli stati membri avrebbero esercitato sull’Ema affinché approvasse il vaccino nel minor tempo possibile. La seconda, invece, riguarda alcune e-mail interne, risalenti al mese di novembre, dalle quali emerge che l’Ema aveva sollevato dei problemi su alcuni lotti del vaccino che avevano una qualità inferiore a quelli usati nella sperimentazione clinica. In particolare i tecnici avrebbero rilevato “differenze nel livello di integrità dell’mRna”: mentre le dosi usate nei trial avevano tra il 69% e l’81% di Rna “intatto”, questa percentuale scendeva al 59% nelle dosi destinate all’immissione in commercio. Questa discrepanza nella qualità del prodotto sollevava, quindi, incertezze sia sull’efficacia sia sulla sicurezza del vaccino.

Pubblicità

Pubblicità