Le storie raccontate a metà. Ecco il metodo di Xi Jinping, anche a Davos

C’era molta attesa per l'intervento del leader cinese al Forum economico. Nell'ultimo, quello pronunciato durante il summit del 2017, aveva giocato la carta della globalizzazione. Ora il passo successivo è: quello occidentale non è più un modello

L’inverno non può fermare l’arrivo della primavera e le tenebre non possono oscurare le luci dell’alba. Una delle metafore più potenti del discorso pronunciato dal presidente cinese Xi Jinping al Forum economico di Davos potrebbe averla pronunciata il nuovo presidente americano Joe Biden. L’inverno e l’oscurità contrapposte alla nuova primavera, insomma la normalizzazione, dopo quattro anni di anomalie, di divisioni, di contrapposizioni e isolazionismo. C’era molta attesa per questo discorso di Xi: l’ultimo, quello pronunciato durante il summit di Davos del 2017, era stato un discorso storico perché in quell’occasione Xi aveva giocato la carta della globalizzazione, cercando di passare come l’unico difensore del multilateralismo. All’epoca Donald Trump era appena arrivato alla Casa Bianca, e i successivi quattro anni hanno rafforzato e portato a un livello superiore la rivalità tra le prime due economie del mondo.

