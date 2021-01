L'isteria del Cremlino contro Navalny

Alexei Navalny è stato condannato a trenta giorni di carcere. Se la vicenda fosse un racconto di Gogol’ – che tanto amava sbeffeggiare la Russia dei suoi tempi, era la prima metà dell’Ottocento, la sua burocrazia arrugginita e la sua amministrazione lenta – avrebbe una struttura narrativa perfetta, capace di restituire al lettore l’immagine di una nazione confusa e caotica, dove le decisioni vengono prese in modo arbitrario da giudici, poliziotti e avvocati goffi e ottusi. Ma la vicenda di Navalny è vera e fuori dalla finzione un potere goffo è invece spesso più pericoloso. Gogol’ non c’entra, la Russia è quella del 2021, al Cremlino c’è Vladimir Putin, e Alexei Navalny è stato sottoposto a un processo arbitrario appena rientrato dalla Germania, dove era stato portato ad agosto per essere curato dopo un tentativo di avvelenamento.

Pubblicità

Pubblicità