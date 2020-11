Il principe saudita tenta la carta Israele per ingraziarsi Biden

Bin Salman incontra Netanyahu e Pompeo in Arabia Saudita. Per parlare di Iran ormai è tardi, ma così riguadagna un po’ di punti (vedi l'omicidio Khashoggi)

Domenica il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, è volato in Arabia Saudita per un incontro segreto a tre con il principe saudita Mohammed bin Salman e il segretario di Stato americano Mike Pompeo, dicono fonti affidabili dei media israeliani. I tre sapevano benissimo che l’incontro non sarebbe rimasto segreto, perché la rotta insolita del volo di Netanyahu da Tel Aviv è stata notata presto sui radar. L’israeliano era accompagnato dal capo del Mossad, Yossi Cohen, e non ha avvertito gli altri membri del governo. Potrebbe essere stato il primo incontro di questo tipo e a livello così alto, ma in realtà i rapporti sottobanco sono così ben avviati e ben coperti che non c’è la certezza della prima volta assoluta.

