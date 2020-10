La sparizione di Özil

Questa è una storia di sport e politica per chiarire perché la campagna di boicottaggio contro il presidente francese Emmanuel Macron rilanciata due giorni fa dal presidente turco Erdogan ha tra i molti difetti pure quello dell’ipocrisia. Riguarda un calciatore molto bravo della Turchia, il centrocampista Mesut Özil, che gioca a Londra nell’Arsenal ed è molto legato a Erdogan, che è stato suo testimone di nozze. Andiamo con ordine. Due giorni fa il leader turco ha chiesto di non comprare più merci francesi per colpire il presidente francese e quindi si è unito a una campagna di boicottaggio già in corso nel mondo musulmano – anzi le ha fatto una pubblicità enorme. In realtà Macron è soltanto il bersaglio di facciata e si tratta di un ennesimo boicottaggio punitivo contro la Francia per le vignette su Maometto pubblicate dal giornale satirico Charlie Hebdo.

