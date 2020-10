Una campagna sporca contro Macron

Dieci giorni appena dopo la decapitazione in strada di un professore francese vicino a Parigi perché aveva mostrato in classe le vignette del giornale satirico Charlie Hebdo, il presidente turco Erdogan rilancia una campagna di boicottaggio nel mondo islamico contro i prodotti francesi. Si tratta di una campagna di boicottaggio poco chiara, perché mischia la politica estera turca con grandi questioni come il separatismo islamico in Europa e ha preso come pretesto un discorso che il presidente francese Emmanuel Macron ha tenuto il 3 ottobre, quasi un mese fa. Nel discorso Macron aveva parlato dell’islam in Francia e della necessità di far prevalere l’ordinamento democratico e laicista del paese sulla religione. Aveva definito l’islam “una religione in crisi” e questo era diventato il passaggio più commentato.

