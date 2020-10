I liberal e il caso Barrett

Chiunque sia stato al potere, chi gli succede ha il beneficio di inventario. Lo stesso vale per l’eventuale, dunque non ancora del tutto acquisita, successione a Trump. Biden dovrà sistemare le politiche sanitarie contro la pandemia, ovvia priorità delle priorità dopo l’incredibile performance dell’Arancione, che si è burlato degli scienziati e ha incasinato il sistema delle decisioni centrali e degli stati dando adito a una fumettistica epopea di minimizzazione del rischio con i risultati che si sanno. Dovrà organizzare un’azione di stimolo dell’economia paragonabile, se non superiore, a quella messa in campo dall’Europa, visto che la pandemia non ha fatto che aggravare le ragioni sociali di sconcerto di fronte al cattivo funzionamento del sistema che affliggono la classe media e i ceti più deboli (diseguaglianze, crisi del lavoro e della produzione e del potere d’acquisto, calo della forza espansiva e della capacità identitaria della classe lavoratrice eccetera). Dovrà ricostruire una politica estera e di sicurezza sui rottami che troverà squadernati di fronte a sé, anche nella corsa perduta con la Cina di Xi Jinping, riavviando, Nato compresa, un sistema multilaterale di garanzie erede della guerra mondiale e della Guerra fredda. E di quanto fatto dal predecessore organizzerà un serio inventario per rimettere in piedi sviluppo e crescita, oltre che nuove linee di riforma in cui deregolamentazione e defiscalizzazione andranno valutate sine ira ac studio (non tutto è da buttare di quattro anni di Amministrazione in un paese come quello). Dopodiché ogni singola questione si ripresenterà in una ordinaria tensione conflittuale spesso tra opposte visioni del mondo, in una rimessa in discussione dei diversi criteri di vita, degli orientamenti diffusi e occasionalmente intrattabili in fatto di fede, di scienza e cultura.

Pubblicità

Pubblicità