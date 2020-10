La conservatrice Barrett confermata alla Corte Suprema

Il Senato dà il via libera all'elezione della giudice fortemente voluta da Trump: i 52 sì dei repubblicani prevalgono sui 48 no democratici. Adesso il massimo organo di giustizia americano è sbilanciato a destra

Pubblicità

Amy Coney Barrett ha giurato alla Casa Bianca come nono giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti. Il via libera è arrivato dopo il voto di ieri in Senato: hanno prevalso i 52 pareri favorevoli dei repubblicani sui 48 contrari dei democratici. Barrett, 115esima giudice della Corte, subentra alla giurista progressista Ruth Bader Ginsburg e sposta ulteriormente a destra l'asse del massimo organo di giustizia americano (6 giudici conservatori contro 3 liberal). La neoeletta, fervente cattolica, è infatti nota per le sue posizioni conservatrici sui temi etici e le sue battaglie contro l'aborto. L'ingresso di Barrett alla Corte Suprema è una vittoria dei repubblicani e di Donald Trump che l'ha fortemente voluta. Per i democratici si tratta di una forzatura a pochi giorni dal voto.

Pubblicità

Per approfondire:

Considerata la versione femminile di Antonin Scalia, di cui è stata pupilla, garantirà ai repubblicani una maggioranza di sei giudici conservatori su nove. Il presidente Trump voleva già nominarla nel 2018

Leggi anche: Su Amy Coney Barrett, la scelta di Trump alla Corte Suprema

La domanda è se la scelta della cattolica Barrett scalderà la platea cattolica fin qui tiepida con l’attuale inquilino della Casa Bianca e più propensa, stando a stime e sondaggi, a scegliere l’altro cattolico, il democratico Joe Biden.

Leggi anche: Amy Barrett l'arma cattolica di Trump contro il cattolico Biden. Funzionerà? Matteo Matzuzzi

Dopo un presunto stupro in un campus, la giudice Barrett accolse il ricorso dell'accusato perché "è plausibile che la commissione chiamata a giudicare abbia un pregiudizio contro l'uomo"

Leggi anche: La donna che Trump vuole alla Corte Suprema ha deciso un caso che ha fatto scuola Daniele Raineri

Il caso istituzionale intorno alla Corte Suprema probabilmente da un punto di vista elettorale giova ai repubblicani e a Donald Trump. Infatti i democratici si oppongono.

Leggi anche: L'ultimo scontro nell'America elettorale La lotta per la Corte Suprema Luciana Grosso

Esercitare le paranoie liberal sul golpe a venire del presidente americano fa perdere di vista il miracolo del liberalismo americano (Barrett compresa)