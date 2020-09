Chi è Amy Coney Barrett, la favorita di Trump per la Corte suprema

Considerata la versione femminile di Antonin Scalia, di cui è stata pupilla, garantirà ai repubblicani una maggioranza di sei giudici conservatori su nove. Il presidente voleva già nominarla nel 2018 ma poi scelse Kavenaugh: oggi è il suo momento

Donald Trump ha scelto il nome del giudice da nominare al seggio della Corte Suprema rimasto vacante dopo la morte, la scorsa settimana, di Ruth Bader Ginsburg. Secondo il Washington Post e molti altri media americani, il presidente americano avrebbe detto a persone a lui vicine che oggi nominerà Amy Coney Barrett. L'annuncio ufficiale della nomina sarà fatto oggi, alle 17 ora di Washington, alla Casa Bianca. "Lei me la tengo per Ginsburg" disse Trump nel 2018 quando Amy Coney Barrett fu presa in considerazione per sostituire il giudice Anthony Kennedy alla Corte Suprema. Allora il presidente le preferì Brett Kavanaugh, poi confermato. Dopo l'ultimo saluto alla paladina dei diritti Ruth Bader Ginsburg, nella rotunda di Capitol Hill con tanto di picchetto militare come non era mai accaduto prima per una donna, il momento di Barrett sembra proprio arrivato (a meno di sorprese dell'ultimo minuto).

Considerata la versione femminile di Antonin Scalia, il giurista italo-americano tra gli interpreti più conservatori della Costituzione statunitense, scomparso nel febbraio del 2016, Barrett era stata la sua assistente legale. Come giudice d'Appello si è già espressa due volte contro l'aborto che considera "sempre immorale". Cattolica, 48 anni e 7 figli, originaria di New Orleans, in Louisiana, Barrett è giudice della Corte d'Appello del settimo circuito di Chicago. La sua nomina della giudice aprirà una battaglia al Congresso per la conferma, nelle ultime settimane prima del voto di novembre. I democratici hanno però poche chance di bloccare la nomina, dal momento che i repubblicani hanno la maggioranza al Senato. Barrett garantirà ai repubblicani una maggioranza di sei giudici conservatori su nove in seno alla Corte Suprema, con Trump che nei giorni scorsi ha espresso la convinzione che le elezioni quest'anno finiranno alla Corte per stabilirne il risultato elettorale a seguito di contestazioni.

Per approfondire:



Leggi anche: La donna che Trump vuole alla Corte Suprema ha deciso un caso che ha fatto scuola Daniele Raineri