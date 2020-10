La demenza creativa di Trump

Su certe cose aveva ragione Trump? Sono usciti quasi allo stesso tempo due articoli a favore del presidente americano, uno sul Financial Times e uno sulla rivista americana Atlantic. L’Atlantic in particolare è da anni che spara a zero contro Trump con letture lunghissime e intelligenti e quindi vale la pena di andare a vedere cosa dice questa volta. Sono articoli di nuovo lunghi, trattano entrambi di politica estera e non sono trumpiani fino in fondo perché gli autori non sono ciechi, vedono il caos e la perdita di senso causati da questa Amministrazione disfunzionale negli ultimi quattro anni. Non sono endorsement a Trump per il voto nazionale che arriva fra dieci giorni – anzi, che finisce fra dieci giorni per essere precisi perché cinquanta milioni di americani hanno già votato e altri lo stanno facendo. Sono testi che riconoscono il pericolo di altri quattro anni di presidenza Trump e chi non li riconosce? Di questo passo nel 2024 le conferenze stampa alla Casa Bianca le faranno gli svitati di QAnon e i virologi saranno messi fuori legge. Però dicono: attenzione, Trump fuori di casa ha fatto una cosa fondamentale. Ci ha rivelato una cosa che non ci piacerà e che non è una sua responsabilità. La politica estera americana stava fallendo da decenni e siamo troppo ingessati o educati per ammetterlo. Con un misto di arroganza, di vandalismo diplomatico, di ignoranza e di ingenuità infantile, il presidente americano ha invece indicato con il dito i problemi che facevamo finta di non vedere. Come un bambino che fa gaffe in pubblico perché dice la verità. I suoi critici potranno ribattere benissimo che forse non si è nemmeno accorto di cosa stava facendo, ma il punto è che lo ha fatto.

