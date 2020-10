Perché non ha senso rinunciare alle risorse dell'Unione europea

Bruxelles. Alcuni governi europei hanno annunciato l’intenzione di rinunciare a una parte importante delle risorse messe a disposizione dagli strumenti finanziari dell’Unione europea per fronteggiare l’emergenza economica del Covid-19, privandosi della possibilità di rafforzare gli stimoli fiscali nel momento in cui ce n’è più bisogno e fornendo argomenti ai falchi della Bce che vogliono mettere un freno agli acquisti di titoli pubblici. Secondo il País, il governo di Pedro Sánchez in Spagna non intende utilizzare 70 miliardi di euro di prestiti che gli sono stati attribuiti dal Recovery fund, limitandosi a incassare i 77,6 miliardi di trasferimenti diretti. Il documento programmatico di bilancio per il 2021 inviato da Madrid a Bruxelles effettivamente non fa menzione dei prestiti: “In una prima fase verranno messi a disposizione dell’economia spagnola circa 70 miliardi di euro di trasferimenti diretti della Recovery and Resilience Facility, di cui 27 miliardi per il primo anno”, si legge nel documento della Spagna. A settembre anche il primo ministro portoghese, António Costa, ha annunciato che il suo paese utilizzerà solo i 13 miliardi di trasferimenti del Recovery fund, e non i circa 15 miliardi di prestiti. “Faremo pieno uso dei grants (i trasferimenti, ndr), ma non useremo la parte legata ai prestiti”, ha detto Costa. Domenica il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha confermato che l’Italia non chiederà di attivare la linea di credito pandemica del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), che consentirebbe di ottenere un prestito da 36 miliardi per finanziare le spese sanitarie. Per tutti la giustificazione è che “non ce n’è bisogno”: grazie alla Banca centrale europea che acquista titoli e abbassa i rendimenti nazionali, i prestiti europei “non sono così convenienti”.

Pubblicità

Pubblicità