Ceci n'est pas un hamburger

Questa settimana il Parlamento europeo dovrà decidere se l’hamburger può essere solo un hamburger oppure se può essere anche un hamburger che dell’hamburger ha solo la forma, ma non il sapore. Gli eurodeputati dovranno stabilire cos’è a far dell’hamburger l’hamburger o della salsiccia la salsiccia, se il loro contenuto, o la loro apparenza. Devono per forza essere fatti di carne per essere chiamati così, o va bene anche il tofu, o la soia, o i ceci? La mortadella vegetariana, è mortadella? Si può dire veggie burger? Bresaola vegetale? I francesi una risposta a questa domanda l’hanno già data nel 2018: no.

