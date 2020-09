Questa è la Cina di Xi Jinping

In Cina non ci sono più corrispondenti di nazionalità australiana, e non succedeva da quasi cinquant’anni. Ieri le autorità cinesi hanno confermato che Cheng Lei, cittadina australiana che lavorava per la tv di stato cinese Cgtn, è stata fermata dalle autorità. L’Australia l’aveva già annunciato una settimana fa, dopo che Cheng Lei era sparita. Nelle stesse ore due giornalisti, Bill Birtles e Michael Smith, rispettivamente della Abc e dell’Australian Financial Review, sono stati evacuati dalla Cina dopo essersi rifugiati all’ambasciata...

