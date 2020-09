Trump chiede agli elettori di votare due volte. Ma è una frode

Votare due volte, una per posta e la seconda di persona, per testare la sicurezza del voto elettronico. E' l'invito, paradossale, di Donald Trump ai suoi sostenitori, che il presidente ha spiegatato ai giornalisti durante un briefing in North Carolina, tappa del tour per le presidenziali di novembre. "Lasciateli inviare e lasciateli andare a votare, e se il loro sistema è buono come dicono, allora ovviamente non saranno in grado di votare", ha detto il presidente. Votare due volte nelle stesse elezioni è illegale, ed è una frode anche se lo scopo è quello di verificare il corretto funzionamento del sistema elettorale.

Pres. Trump appeared to suggest that his supporters should commit voter fraud by attempting to vote both by mail and in person pic.twitter.com/zcvdzYCY8x — NowThis (@nowthisnews) September 2, 2020