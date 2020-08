Dentro la fiacca e surreale convention democratica

Cosa ricorderemo del primo giorno di questa strana (anzi, diciamolo: surreale) convention democratica? Varie cose. 1) La fiacchezza, prima di tutto Si può sostituire un evento che, per definizione è fatto di gente, casino, odore di pop corn e di hot dog, calca, caffè e piedi pestati, come una convention, con una lunga trasmissione in streaming? La risposta, da ieri lo sappiamo è ‘No’. Non è detto, attenzione, che la formula non funzioni (quattro giorni di trasmissioni aperte a...

