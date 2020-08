Libertari ma non libertà di contagiare. L'equivoco americano

Si dice comunemente che la politica italiana è un groviglio incomprensibile agli stranieri. Anche quella americana, però, è difficile da decifrare. Per esempio il fenomeno dei Libertarian e della loro potenziale crescita politica in tempi di Covid, di proteste antilockdown e contro le violenze della polizia. Ne dà notizia l’articolo “Galassia Libertarian” di Carola Mamberto e Lorenza Pieri uscito sull’Espresso del 9 agosto scorso, nel quale emerge ancora una volta l’idea secondo cui in America le misure di contenimento e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.