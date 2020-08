I primi risultati contro Lukashenka

Svjatlana Tikhanovskaja, la leader dell’opposizione bielorussa e, probabilmente, la vera vincitrice delle elezioni di domenica scorsa, ha annunciato la creazione di un Consiglio nazionale per facilitare la transizione del potere in modo pacifico. Al potere è ancora attaccato il presidente Aljaksandr Lukashenka, che ieri, mentre tutta la nazione era in sciopero, è apparso in tv per suggerire ai bielorussi di rimanere a casa, perché per le strade la situazione è pericolosa, il presidente ha detto che ci sono i manifestanti...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.