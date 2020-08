A Minsk serve la voce unita dell’Ue

Ieri gli ambasciatori europei a Minsk sono andati a deporre dei fiori nel posto in cui un manifestante è stato ucciso dalla polizia durante le proteste. E’ stato un bel gesto, ma contro Lukashenka serve di più. La Bielorussia è arrivata alla sua quinta notte di violenze, prima in piazza c’erano soltanto i ragazzi, poi anche gli adulti hanno organizzato scioperi, le donne, vestite di bianco, si sono strette l’una all’altra davanti alla polizia. Ma la repressione non si ferma,...

