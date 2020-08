Una vice meravigliosamente prevedibile

Joe Biden ha scelto Kamala Harris come candidata alla vicepresidenza del Partito democratico. Nessuna sorpresa – lo avevamo anche capito dal bigliettino chiacchieratissimo del candidato democratico fotografato qualche settimana fa da un giornalista dell’Associated Press, in cui compariva il nome della senatrice della California e la scritta “non portare rancore” – e sembra quasi che questa prevedibilità abbia lasciato in tanti insoddisfatti. Quasi che questa scelta naturale avesse in sé qualcosa di sbagliato, qualcosa di deludente, quasi che tutti si...

