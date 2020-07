Vita da apolide. Una serie Netflix per i senza stato

La definizione di apolide, secondo le norme internazionali, è molto precisa. Si può diventare apolidi quando non è possibile ereditare la cittadinanza dei genitori, se la cittadinanza è negata dopo guerre, occupazioni, regime change. Ma c’è comunque una gerarchia anche tra gli apolidi: quelli riconosciuti, infatti, godono di (quasi) tutti i diritti dei cittadini dello stato in cui risiedono. E poi ci sono gli apolidi non riconosciuti, i senza stato. “Stateless” è anche il titolo di una serie tv...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.