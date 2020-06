Nel comizio Zoom del capo del Labour britannico non si parla mai di Boris

Londra. In un’ora di conversazione con un gruppo di elettori scozzesi su Zoom, a cui il Foglio è riuscito ad assistere, il leader del Labour Keir Starmer parla di tutto, tranne che del governo conservatore. Per Starmer sarebbe fin troppo facile accusare il premier Boris Johnson di avere gestito male l’epidemia e di essere responsabile del disastro sanitario. Ma il capo dell’opposizione resiste all’impulso di criticare il governo, e parla invece dei progetti del Labour per il futuro. “Se fossi...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.