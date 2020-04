Milano. Emily Maitlis è uno dei volti più noti della tv britannica, conduce la trasmissione di approfondimento Newsnight e forse la ricorderete per l’intervista al principe Andrea lo scorso novembre: gli chiese dei suoi rapporti con Jeffrey Epstein, e le sue risposte furono talmente vaghe che fu poi costretto dalla Regina a rinunciare alla vita pubblica. Due sere fa la Maitlis ha fatto un breve monologo – un minuto e mezzo, in apertura di Newsnight in cui ha fatto due...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.