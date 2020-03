L'Isis esulta per la rappresaglia di Dio

Roma. La crisi globale da coronavirus funziona come un accelerante per altre crisi, a cominciare da quella di sicurezza in medio oriente – dove lo Stato islamico approfitta della situazione. In Siria per la seconda volta in due settimane c’è stata una rivolta con evasione dalla prigione di al Hasaka, dove sono rinchiusi cinquemila uomini del gruppo. Ieri i jet americani volavano a bassa quota sopra la zona allo scopo di intimidire le cellule di terroristi che sono tentate di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.