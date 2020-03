La rete di Putin nel Regno Unito

Londra. Poche ore prima che in Russia la Duma approvasse un nuovo emendamento costituzionale per permettere a Vladimir Putin di rimanere presidente oltre lo scadere del suo ultimo mandato nel 2024, il finanziere americano Bill Browder accusava il governo russo di essersi infiltrato nell’establishment britannico facendo affidamento su alcuni emissari. Gli agenti di Mosca avrebbero costruito una rete di rapporti con politici, diplomatici e consulenti britannici al fine di tutelare gli interessi del governo russo in occidente. Il Guardian ha pubblicato...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.