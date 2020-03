Trump fa il Khamenei sul coronavirus

Roma. Il presidente americano Donald Trump risponde in modo confusionario alla crisi coronavirus, aggrava il problema invece che contribuire alla soluzione e fa tutto questo con uno stile da satrapo sulla difensiva – come se qualcuno lo avesse accusato di essere il responsabile. Ieri mattina ha detto con molto ottimismo: “We have closed it, we have stopped it”, abbiamo chiuso la questione, e si riferiva specificamente all’epidemia di Covid-19. Ma è evidente che l’America è appena alle fasi iniziali del...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.