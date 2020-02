“Non avremo leggi turche in Francia”. Macron, l’islam e l’appello dei 60

Roma. “Gli ideologi islamici lavorano allo stesso modo su entrambe le sponde del Mediterraneo: quello che hanno fatto venti o trent’anni fa in Maghreb, lo fanno oggi in Francia. Se questi ecosistemi islamisti continueranno, parleranno a nome dei compagni musulmani. In caso di reazione o vittoria elettorale dell’estrema destra, saremo in uno scenario di guerra civile”. E’ a dir poco fosco lo scenario tracciato sul Figaro da Bernard Rougier, accademico e arabista, autore del nuovo libro “Les territoires conquis de...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.