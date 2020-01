Malta non risponde alla piazza

Alle primarie del Partito laburista maltese ha vinto Robert Abela. Deputato, avvocato di 42 anni e figlio di George Abela, ex presidente dell’isola. Abela ha assunto la carica di primo ministro ieri, vincendo contro Chris Fearne, ministro della Salute che era anche il favorito. “Oggi c’è solo un vincitore”, ha detto il nuovo premier, “il Partito laburista”. Lo ha detto abbracciando il suo rivale e gli altri compagni di partito convinti che Abela per Malta rappresenti l’opzione meno dirompente in...

