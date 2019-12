La dimensione morale e i calcoli pragmatici dell’attacco evangelico a Trump

Roma. Il termine che s’incontra più frequentemente nell’editoriale con cui la rivista evangelica Christianity Today ha scaricato Donald Trump, dicendo che va rimosso dall’incarico, è “moralità”, in varie derivazioni e contesti: “azioni immorali”, “personaggio immorale”, “essere umano moralmente perduto e confuso”, “deficienze morali”, “volgare immoralità” e così via. Il massiccio ricorso al vocabolario moralizzante è il minimo sindacale per un organo di informazione e riflessione evangelico fondato da Billy Graham, il leggendario leader cristiano che è stato consigliere spirituale di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.