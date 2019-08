Guerra dell’oppiaceo

Lunedì un giudice dell’Oklahoma ha condannato la Johnson & Johnson per aver sistematicamente mentito, attraverso messaggi commerciali altamente fuorvianti, sui reali effetti degli oppiacei che commercializzava o che contribuiva a produrre con le piantagioni che gestisce in Tasmania. Nelle motivazioni, il giudice Thad Balkman ha scritto che le “pericolose” campagne di marketing della multinazionale “hanno causato tassi di dipendenza esponenzialmente crescenti e morti da overdose” e ha disposto un risarcimento da 572 milioni di dollari. In Oklahoma, stato con poco...

