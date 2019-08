Aprire gli occhi sull’Iran

I ripetuti atti di pirateria perpetrati dalle Guardie della rivoluzione iraniane dovrebbero rendere chiaro anche a chi non lo vuole vedere che il regime degli ayatollah è per sua natura irriducibile a un qualsiasi sistema di sicurezza condiviso. La ragione di fondo, al di là delle singole vicende, sta nel carattere rivoluzionario di quel regime, che a differenza di altri regimi autoritari o persino bellicosi, come per esempio la Corea del nord, non punta a ottenere vantaggi e riconoscimenti per...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.