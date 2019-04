Le immagini del terremoto nelle Filippine

È salito ad almeno 8 morti il bilancio, ancora provvisorio, del terremoto di magnitudo 6.3 che ha colpito le Filippine attorno alla capitale Manila, dove ci sono state evacuazioni dagli edifici di migliaia di persone. Due edifici sono crollati. Chiusi l'aeroporto Clark e le linee ferroviarie. La scossa ha causato un blackout che ostacola i soccorsi.

Un video che è girato molto sui social network mostra l'acqua di una piscina sull'attico di Anchor Skysuites a Binondo, Manila, precipitare come una cascata.

sht so the earthquake happened in manila is really that strong keep safe and let's pray!! pic.twitter.com/g5KlCy7H1V