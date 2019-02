Blair contro Corbyn sull’antisemitismo

I falchi corbyniani hanno minacciato di sanzioni Luciana Berger, celebre parlamentare ebrea del Labour, per le sue ripetute critiche a Jeremy Corbyn e alla sua gestione della questione antisemitismo nel partito. L’ex primo ministro britannico e già leader del Partito laburista, Tony Blair, ha criticato il partito per il suo uso massiccio della retorica antisemita in un’intervista a Sky News, domandando: “Come possiamo dire che è tollerabile avere un certo livello di antisemitismo?”. Dopo che l’intervistatore gli ha chiesto delle...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.