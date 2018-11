Roma. Anche lì, in Macedonia, anzi in Fyrom, tra i Balcani, tra i confini non ancora europei ma che vorrebbero esserlo, tra le trattative in sospeso con la Nato e con l’Ue, Viktor Orbán dice che c’è George Soros. Se c’è il miliardario americano bisogna intervenire, assicurarsi che non ne combini una della sue come scristianizzare, ordire complotti. Per questo il premier ungherese ha deciso di intervenire e aiutare un suo amico, Nikola Gruevski, ex primo ministro macedone. Gruevski è...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.