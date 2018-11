Ci sono tre grandi incendi in California

Le autorità della California hanno ordinato l'evacuazione di decine di migliaia di persone a causa di un violento incendio che minaccia numerose comunità nel nord dello stato. Finora le fiamme hanno distrutto almeno 70.000 ettari, un numero imprecisato di strutture e alcune persone sono rimaste ferite, ha reso noto il capo del Dipartimento forestale John Gaddie.

Le fiamme hanno raggiunto anche la città balneare di Malibù, esclusivo luogo di residenza dagli attori di Hollywood e resa famosa da numerosi film, che ha ricevuto l'ordine dei vigili del fuoco di evacuare. “La minaccia è imminente” hanno annunciato i pompieri.

A fast-moving wildfire that ravaged a Northern California town sent residents racing to escape on roads that turned into tunnels of fire as thick smoke darkened the daytime sky.



Several thousand buildings were destroyed by flames, according to an official pic.twitter.com/0GODqq1oLk