Ecco cosa sappiamo dell'incendio a Pisa

Da ieri sera continua a bruciare il monte Serra, in provincia di Pisa. In queste ore il vasto incendio si sta avvicinando all'abitato di Calci. Il sindaco Massimiliano Ghimenti via Facebook ha ordinato agli abitanti di lasciare le proprie case, in particolare nella frazione di Montemagno e nelle zone di Torre e San Lorenzo: sono circa cinquecento gli sfollati ma per ora non si registrano morti né feriti. Vigili del fuoco e protezione civile sono impegnati a domare le fiamme anche se il forte vento di tramontana – che dovrebbe proseguire per tutta la giornata, secondo le previsioni – rende ancora più difficile l'intervento. L'incendio, probabilmente di origine dolosa, è stato segnalato intorno alle 22 di ieri. Secondo la prima stima, circa 600 ettari sul monte Serra sono andati a fuoco. La cittadinanza di Calci si è radunata nella zona del municipio e l'amministrazione sta riorganizzando i collegamenti bus con Pisa.

Il presidente della Toscana Enrico Rossi è arrivato a Calci. Il governatore, in "stretto contatto" con il capo della Protezione civile nazionale, fa sapere che oltre ai due Canadair che hanno raggiunto i luoghi dell'incendio, altri due sono in volo. Inoltre dall'aeroporto di Napoli Capodichino è in partenza un elicottero S64 – il mezzo aereo con la massima capienza d'acqua – in dotazione alla forestale. Da questa notte stanno operando 180 squadre antincendio e 50 volontari della protezione civile per assistere i 500 sfollati. Altre squadre dei vigili del fuoco stanno per arrivare dall'Emilia Romagna. Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa segue l'evoluzione dell'incendio sul Monte Serra: "Ringrazio i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e le squadre di volontari che stanno operando a difesa delle abitazioni. E' importante che si faccia chiarezza sull'origine dell'incendio che ha distrutto un bosco e messo a repentaglio la vita delle persone".