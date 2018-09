Ormai chiunque, a prescindere dal merito delle parole, sostiene che le critiche dei Moscovici e Oettinger di turno siano “inaccettabili”, perché i “burocrati non eletti di Bruxelles” (spesso definiti anche “grigi”) non possono criticare i nostri sovranissimi leader politici. È naturalmente una retorica falsa e bugiarda. Pierre Moscovici non è un burocrate, ma un politico socialista che prima di diventare Commissario europeo agli Affari economici è stato più volte deputato e ministro dell’Economia in Francia. Allo stesso modo Günther Oettinger...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.