In Niger toccherà a noi

Il Pentagono sta considerando l’idea di ritirare tutte le proprie forze speciali dal Niger, di chiudere gli avamposti militari americani in Tunisia, Libia, Camerun e Kenya, e di richiamare sette delle otto unità antiterrorismo che operano in Africa. Il generale Mattis, segretario alla Difesa, deve ancora dare l’approvazione finale al piano, ma molti esperti dicono che lo farà, a causa del blitz disastroso che ha coinvolto le forze americane in Niger, perché le priorità dell’Amministrazione, in termini di sicurezza, riguardano...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.