Milano. Da due anni si cerca la strada meno dolorosa per il divorzio del secolo, la Brexit, e quando qualcosa inizia a chiarirsi arriva a casa il migliore amico di entrambi, inglesi ed europei, con la Beast e i tappeti rossi e il protocollo della visita di stato, e sfascia tutto. Io avevo avvertito Theresa May, ha detto Donald Trump in un’intervista al Sun, ma lei non mi ha ascoltato, e ora la proposta per la Brexit è tutta sbagliata,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.