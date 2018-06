Il pugno duro di Vienna contro il fondamentalismo islamico

Il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, ha annunciato la chiusura di sette moschee e l’espulsione di alcuni imam dal paese. Il caso è nato dopo che il giornale di centrosinistra Falter ha pubblicato alcune foto in cui alcuni bambini in uniforme rievocavano dentro a una moschea di Vienna la battaglia di Gallipoli, quella in cui l’impero ottomano sconfisse gli eserciti di Francia e Regno Unito nel 1915. Lo scandalo, che negli ultimi giorni è stato molto ripreso dai media austriaci,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.