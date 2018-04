Avanti pop: Kim Jong-un stringe la mano ai musicisti di Seul

C'erano anche il dittatore nordcoreano, Kim Jong-un, e la moglie al concerto di gruppi K-Pop che si sono esibiti a Pyongyang. Il leader della Corea del nord ha assistito domenica all'esibizione di vari artisti sudcoreani, tra cui la popolare girl-band Red Velvet. Kim ha stretto la mano ai musicisti e posato in alcune foto di gruppo. Un gesto impensabile fino pochi mesi fa. Il governo comunista ha sempre vietato la diffusione della musica pop e dei film sudcoreani.

Y’all this photo... Kim Jong Un and the South Korean musicians who performed in Pyongyang last night. Seems there weren’t clear instructions about smiling/not smiling/smizing pic.twitter.com/bbKx1ubSDv